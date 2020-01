Usa: nel 2019 disavanzo Bilancio federale di 1.000 miliardi di dollari

- Il disavanzo di bilancio del governo federale statunitense ha superato i 1.000 miliardi nel 2019, segnalando la prima volta che il Paese ha superato la soglia registrata nel 2012. Il disavanzo di Bilancio ha raggiunto, precisa la "Cnn", 1,02 trilioni di dollari per l'anno solare di 12 mesi che termina a dicembre, secondo i dati diffusi ieri dal dipartimento del Tesoro. E il divario sembra allargarsi. Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2020, iniziato il primo ottobre, il disavanzo è cresciuto del 12 per cento rispetto allo scorso anno. Il deficit - il divario tra quanto spende il governo rispetto a quanto incassa - è aumentato a 357 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell'anno fiscale, mentre la spesa militare e i costi sanitari hanno continuato a eclissare le entrate fiscali federali. Il deficit si è attestato a 319 miliardi di dollari per lo stesso periodo nell'anno fiscale 2019. (segue) (Was)