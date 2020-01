Usa: nel 2019 disavanzo Bilancio federale di 1.000 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa federale è cresciuta del 7 per cento a 1,16 trilioni tra ottobre e dicembre, mentre le entrate fiscali federali sono aumentate del 5 per cento 807 miliardi. Ciò include 21,1 miliardi di dollari raccolti dai dazi pagati dagli importatori. Il disavanzo del Paese ha continuato a gonfiarsi in parte a causa delle riduzioni fiscali e di un accordo di bilancio di due anni che ha aumentato la spesa federale sotto il presidente Donald Trump e è cresciuto a 984 miliardi di dollari alla fine dell'ultimo anno fiscale, rispetto ai 665 miliardi durante il suo primo anno in carica, nel 2017. Il divario aumenta costantemente nonostante le promesse della campagna di Trump di ridurre o addirittura eliminare il deficit della nazione. Di solito, osserva la "Cnn", i grandi disavanzi di bilancio si allargano durante le recessioni economiche, ma l'economia americana si sta espandendo e la disoccupazione è ai minimi da 50 anni. (Was)