I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: Haradinaj lascia guida partito Aak - L'ex premier kosovaro Ramush Haradinaj si è dimesso anche dal ruolo di leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Secondo quanto spiegato da Haradinaj al portale d'informazione "Ekonomia Online", la decisione è stata presa in vista delle elezioni interne al suo partito politico. L'ex premier continuerà ad agire come leader ad interim dell'Aak fino alle elezioni del partito. (Res)