Migranti: Gelmini (FI) su Gregoretti, maggioranza in fuga da proprie responsabilità

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma in una nota che "il comportamento della maggioranza che, in merito alla vicenda Gregoretti, decide di abbandonare i lavori della Giunta delle immunità, sembra tanto una fuga dalle proprie responsabilità. Se i senatori di Partito democratico-Movimento cinque stelle-Italia viva-Liberi e uguali credono davvero che l'allora ministro Salvini abbia agito per tornaconto personale siano lineari e votino il prossimo 20 gennaio per l'autorizzazione a procedere. Altre scorciatoie o piccoli giochetti parlamentari non sono accettabili - conclude la parlamentare - e svelano la debolezza di un governo incapace persino di sostenere e difendere le posizioni politiche sbagliate che decide di assumere".(Com)