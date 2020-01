Usa: Cory Booker si ritira dalla corsa per le presidenziali 2020

- Il senatore Cory Booker del New Jersey ha abbandonato oggi la corsa per la nomina democratica alla Casa Bianca dopo circa un anno di campagna elettorale costruita attorno a messaggi di pace e unità con i quali però non è riuscito a far presa sull'elettorato desideroso di una posizione più aggressiva contro il presidente Trump. Lo riferisce il "New York Times". Il ritiro di Booker, 50 anni, dall'affollato campo democratico, lascia solo un candidato afroamericano, Deval Patrick, in lizza per la nomina in un partito in cui gli elettori neri sono un elemento essenziale del blocco della base democratica. La decisione è arrivata dopo che Booker, che non ha mai superato il livello più alto dei contendenti democratici, non è riuscito a qualificarsi per un secondo dibattito consecutivo. La battuta d'arresto della campagna di Booker delle ultime settimane avrebbe probabilmente condannato la sua candidatura in un momento in cui la corsa democratica alla presidenza è stata messa in ombra dal processo di impeachment a Washington e dal crescente rischio di conflitto con l'Iran. "Ho accettato di partecipare a questa gara per vincere e ho sempre detto che non avrei continuato se non ci fosse stata più una strada per la vittoria", ha affermato Booker in una dichiarazione ai sostenitori. In un tweet sarcastico il presidente Donald Trump ha così salutato il ritiro di Booker: "Incredibile ultim'ora (scherzo): Booker, che nei sondaggi sfiorava lo zero, è appena uscito dalla corsa per le primarie presidenziali dei Democratici. Ora dormo meglio stanotte. Ero così preoccupato che un giorno avrei dovuto andare testa a testa con lui".(Was)