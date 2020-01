Migranti: Occhiuto (FI), Gasparri corretto su Gregoretti, maggioranza scappa da Parlamento

- Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea in una nota che "il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Maurizio Gasparri, ha svolto correttamente il suo ruolo, garantendo i lavori della commissione. La maggioranza piuttosto accampa scuse per scappare dal Parlamento e per tentare di rinviare la decisione sulla vicenda Gregoretti. Chiedere poi a Gasparri, che su questi argomenti ha sempre avuto una posizione chiarissima, di non esprimere una sua opinione attraverso il voto - conclude il parlamentare - è un modo come un altro per distogliere l'attenzione dall'incoerenza del governo".(Com)