Sahel: vertice di Pau, Francia e paesi africani concordano istituzione nuovo “quadro strategico e operativo”

- La Francia e i paesi del G5 Sahel (Niger, Ciad, Mauritania, Burkina Faso, Mali) hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione militare, di fronte all'ondata di attacchi jihadisti che sta interessando la regione. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice G5 Sahel di Pau, in Francia, convocato oggi dal presidente francese Emmanuel Macron e che ha visto la partecipazione dei presidenti dei cinque paesi della regione. Questi ultimi, si legge nella dichiarazione, “hanno anche espresso il desiderio di veder proseguire l'impegno militare della Francia nel Sahel”, in risposta al crescente sentimento anti-francese denunciato nelle scorse settimane dallo stesso Macron. Durante il vertice odierno, prosegue la dichiarazione, il presidente francese e le sue controparti africane hanno anche concordato di istituire “un nuovo quadro politico, strategico e operativo” ribattezzato “Coalizione per il Sahel”, che riunisce il G5 Sahel, la forza Barkhane (a guida francese) e i paesi partner, al fine di coordinare meglio la loro azione. (segue) (Res)