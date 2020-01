Pa: Dadone, regolamentazione lobby sarà in azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, osserva su Facebook che "trasparenza effettiva e accountability reale rappresentano uno dei mantra della nostra azione di governo. La semplificazione delle procedure e l’avvio di una consultazione online ad hoc sulla piattaforma 'ParteciPa' (https://partecipa.gov.it/processes/anticorruzione) sono però soltanto uno dei tasselli: ecco perché oggi ho voluto accogliere e incontrare i rappresentanti della start-up non profit 'The good lobby' che lavora alla regolamentazione e alla più ampia accessibilità circa le relazioni tra soggetti privati e settore politico-istituzionale, puntando a riequilibrare i rapporti di forza tra grossi gruppi di interesse e prerogative dei cittadini. Partiremo dalla Funzione pubblica - aggiunge l'esponente dell'esecutivo - rendendo di nuovo pubblici il registro degli stakeholder e l’agenda degli incontri all’interno dei miei uffici. Ma intanto il Movimento cinque stelle, con il nostro portavoce Francesco Silvestri, è protagonista di un progetto di legge che regola in modo trasparente gli scambi tra le pubbliche amministrazioni e i portatori di interessi. Un progetto che mi auguro arrivi a buon fine in tempi stretti. Siamo di fronte a scelte che non possiamo più rinviare - conclude Dadone - che contribuiscono a mettere la cittadinanza al centro dell’azione del decisore politico e riavvicinano le persone alle nostre istituzioni". (Rin)