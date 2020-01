Usa-Oman: Pompeo sente omologo bin Alawi bin Abdullah, cordoglio per morte sultano Qaboos

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro responsabile degli Affari esteri dell'Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, per esprimere le sue "più sentite condoglianze" in relazione alla morte del Sultano Qaboos. Il segretario, riferisce una nota di Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato, ha descritto il defunto sultano come "un leader visionario per l'Oman e un grande amico strategico degli Stati Uniti". I due hanno affermato "l'importanza dell'amicizia strategica e di lungo corso tra i rispettivi Paesi", hanno discusso di alimentare l'eredità del leader visionario con il suo successore e hanno concordato sulla "necessità di un impegno continuo e stretto per promuovere la pace e la sicurezza nella Regione". Una delegazione statunitense di alto livello si recherà in Oman per rendere omaggio.(Was)