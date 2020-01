Usa: Lockheed annuncia accordo da 3 miliardi di dollari per 50 Super Hercules C-130J

- La compagnia Lockheed Martin ha annunciato oggi l'avvio di un contratto da 3 miliardi di dollari per consegnare 50 aerei C-130J Super Hercules al governo degli Stati Uniti. Lo riferiscono media Usa. Il dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato 1,5 miliardi di dollari per la consegna dei primi 21 aerei, secondo quanto indicato nell'accordo pluriennale concluso alla fine di dicembre. Complessivamente, l'Aeronautica militare riceverà 24 aerei da trasporto truppe Mc/Hc-130J e ricerca e salvataggio, la Guardia costiera sei Hc-130J e il Corpo dei Marine 20 aerei di rifornimento per navi cisterna Kc-130J. In uso dal 1956, il velivolo a turboelica e quattro motori viene utilizzato per assalto aereo, ricerca e salvataggio, supporto di ricerca scientifica, ricognizione meteorologica, rifornimento di carburante aereo, pattugliamento marittimo, antincendio aereo. Il Super Hercules è ora il principale velivolo tattico per molte Forze militari in tutto il mondo e per le Forze aeree di almeno 60 nazioni lo hanno avuto nella loro flotta. Il contratto annunciato oggi prevede la realizzazione di aerei nella fabbrica Lockheed Martin di Marietta, in Georgia, con consegne previste tra il 2021 e il 2025.(Was)