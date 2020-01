Brasile: inizierà quest'anno la costruzione di un radiotelescopio nello stato di Paraiba (3)

- Gli scienziati delle università e degli istituti di ricerca in Brasile guidano l'iniziativa, ma il progetto di sviluppa in cooperazione tra le istituzioni di Regno Unito, Cina, Svizzera e Sudafrica. "Il progetto originale è britannico e sia gli amplificatori che gran parte del software sono stati sviluppati e costruiti a Manchester. Un team di Zurigo ha contribuito con lo sviluppo di uno strumento che si occuperà della scomposizione spettrale critica del segnale. Dal Sudafrica arriva invece il software per l'analisi dei dati. La Cina ha contribuito invece con circa 1 milione di dollari in componenti elettronici", ha spiegato Carlos Alexandre. Saranno totalmente sotto responsabilità brasiliana la costruzione della struttura, dei ricevitori e delle antenne paraboliche, così come i test e il funzionamento del radiotelescopio. (segue) (Brb)