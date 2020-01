Usa: dipartimento del Tesoro cancella designazione di Cina come "manipolatore di valuta" (2)

- Trump ha a lungo criticato le pratiche valutarie della Cina, sostenendo che Pechino indebolisce il renminbi per rendere le esportazioni cinesi più economiche negli Stati Uniti. Il presidente ha accusato la Cina di aver fatto proprio questo in agosto, quando Pechino ha lasciato indebolire la sua valuta affermando che si trattava di un tentativo di ridurre l'impatto dei dazi imposte sulle importazioni cinesi. (segue) (Was)