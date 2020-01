Usa: sondaggio su impeachment, 51 per cento elettori a favore di iniziativa Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli statunitensi sono quasi equamente divisi sul sostenere l'iniziativa della Camera dei rappresentanti sull'impeachment del presidente Donald Trump. E' quanto emerge dall'odierno sondaggio Quinnipiac, riferisce "The Hill". La rilevazione ha registrato che il 51 per cento degli intervistati approva la mossa della Camera di mettere in stato di accusa Trump, mentre il 46 per cento si è dichiarato contrario. L'opinione è divisa in modo partigiano, con il 91 percento degli elettori democratici che approva l'impeachment di Trump e il 92 percento dei repubblicani vi si oppone. Nel frattempo, il 56 per cento degli elettori indipendenti ha dichiarato di sostenere l'impeachment di Trump, mentre solo il 38 si dice contrario. (segue) (Was)