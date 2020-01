Iran: Trudeau, senza recenti escalation, vittime incidente aereo sarebbero "a casa con loro famiglie"

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che i 57 canadesi uccisi dall'abbattimento in Iran del volo 752 dell'Ukrania international airlines sarebbero stati vivi se non per la recente escalation di tensione nella Regione. Lo riferisce "Global news" che lo ha intervistato oggi. "Se non ci fossero tensioni, se non ci fosse stata un'escalation di recente nella Regione, quei canadesi sarebbero ora a casa con le loro famiglie", ha detto Trudeau. "Questo è qualcosa che accade con i conflitti e con le guerre. Gli innocenti ne sopportano il peso. E' un promemoria del motivo per cui tutti noi dobbiamo lavorare duramente per ridurre l'escalation, andare avanti per ridurre le tensioni e trovare un percorso che non implichi ulteriori conflitti e uccisioni ". I suoi commenti anticipano l'incontro organizzato dal Canada giovedì a Londra, nel Regno Unito, in cui i membri del Gruppo di coordinamento e risposta internazionale sono pronti a delineare i loro prossimi passi per chiedere risposte credibili e accedere ai dati della scatola nera. Trudeau ha affermato che l'obiettivo dell'incontro sarà quello di cercare modi per chiedere giustizia. (Was)