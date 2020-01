Usa: impeachment, infuria dibattito tra Repubblicani su opportunità che membri Camera facciano parte di difesa Trump (2)

- La decisione con cui la squadra di difesa del presidente sta lottando è il suo pubblico. L'argomentazione contro l'inclusione dei membri della Camera al processo di impeachment è che potrebbe alienare i Repubblicani moderati del Senato che devono parteggiare per Trump per concludere rapidamente il processo. Ma l'argomento a favore di includere i più ardenti difensori del capo della Casa Bianca risiede in ciò che per lui è più importante: scagionarlo agli occhi della nazione. Trump ha spinto affinché i suoi più accaniti protettori fossero inclusi nella convinzione che saranno i migliori a controbattere alle due accuse che gli sono state mosse. (Was)