Brasile: domani inaugurazione nuova base di ricerca Marina militare in Antartide (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione offrirà ai nostri ricercatori migliori condizioni di lavoro, oltre che garantire la nostra presenza in una ricerca svolta dalla comunità scientifica internazionale per assicurare progressi nella conoscenza, nella tecnologia e in altri settori", ha affermato il vicepresidente della repubblica in un'intervista all'agenzia di stato "Ebc"." "Allo stesso tempo la stazione permette alla marina di tenersi in attività e aggiornata. Noi del governo Bolsonaro siamo estremamente lieti di poter assistere alla riapertura della stazione" ha concluso il vicepresidente. (segue) (Brb)