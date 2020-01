Brasile: domani inaugurazione nuova base di ricerca Marina militare in Antartide (4)

- Costruito in un luogo inospitale, il complesso può resistere a temperature estremamente rigide, nevicate e venti fino a 200 chilometri all'ora. La struttura dispone inoltre di sistemi di rilevazione, allarme e antincendio. I preparativi per ricostruire la stazione sono iniziati nel 2012, con la rimozione delle macerie della vecchia base. Successivamente, la Marina ha lanciato un bando per costruire il nuovo complesso, che non ha ricevuto tuttavia alcuna proposta fino al 2014. Nel 2015 è stata aperta una nuova offerta e la società cinese Ceiec è stata scelta per eseguire i lavori della stazione. Dal momento che è possibile lavorare sull'isola di King George solo durante l'estate che va da ottobre a marzo, la società ha eseguito il lavoro in diverse fasi. Parte della struttura è stata preparata in Cina, realizzando moduli che sono stati poi trasportati e assemblati sul posto solo a fine inverno. (Brb)