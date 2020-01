Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo interviene alla presentazione dei risultati raggiunti nel primo anno dall’Hub di quartiere del Municipio 9 per la raccolta e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, inaugurato a gennaio 2018 nell’ambito del protocollo di intesa “ZeroSprechi” e nato in collaborazione tra Comune di Milano, Politecnico di Milano, Assolombarda, Programma QuBì e Banco Alimentare della Lombardia.Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9 (ore 10.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione di 'Blues in Mi: quartieri identità di Milano'. Relatori: Folco Orselli, Direttore creativo esecutivo; Marco Bussinello, Presidente BRW Filmland;Giangiacomo Schiavi, Editorialista e giornalista del Corriere della Sera; Enea Roveda, Amministratore delegato LifeGate.Palazzo Marino, Sala stampa 'Franco Brigida', Piazza Della Scala, 2 (ore 11.30)L'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti partecipa alla presentazione del bando Housing Mi.Mo.5. Sono presenti Marco Rasconi, coordinatore della commissione Area Servizi alla persona di Fondazione Cariplo, Fabio Carlozzo, managing director Redo Sgr, Alessandro Salvadori, programme officer Area Servizi alla persona di Fondazione Cariplo e Giordana Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Housing sociale.Fondazione Cariplo, sala Tiepolo, via Manin, 23 (ore 11.30)L’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri partecipa all’evento di premiazione dei progetti vincitori del progetto “Sport e inclusione sociale” del Politecnico di Milano.Spazio Off Campus San Siro, via G. Gigante di fronte al civico 5 (ore 16.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. In apertura la commemorazione dell’ex consigliere regionale Lucio Bertè. All'ordine del giorno, tra le altre cose, la risoluzione sul riordino del sistema delle autonomie locali e quella che autorizza i taxisti che operano in Comuni con popolazione sotto i 150mila abitanti a poter effettuare nella normale giornata lavorativa turni integrativi. Otto le mozioni, tra cui quella Pd sulle criticità contenute nella delibera di giunta sulle misure a favore delle persone con disabilità, quella della Lega per il contrasto dei fenomeni di antisemitismo e quella del Movimento 5 Stelle per il superamento dell'utilizzo di animali nello svolgimento delle attività circensi. Infine è prevista una proposta di nomina per la designazione del Collegio sindacale della Fondazione Milano-Cortina 2026.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (Ore 10.00 - 19.00) (segue) (Rem)