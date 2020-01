Migranti: Lega su nave Gregoretti, da maggioranza fuga da responsabilità, votino il 20 gennaio in Giunta Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti leghisti della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari di palazzo Madama affermano, in una nota, che "la maggioranza non ha il coraggio delle proprie azioni: ha abbandonato i lavori della Giunta delle immunità dopo essere andata sotto con i voti. Quella di Partito democratico-Cinque stelle-Italia viva è una continua fuga dalla responsabilità e dal giudizio degli italiani. Abbiano il coraggio di votare il 20 gennaio, e si facciano giudicare da calabresi ed emiliano-romagnoli".(Com)