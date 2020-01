Migranti: Italia viva, su Gregoretti chiediamo legittimo supplemento di carte, Gasparri ha perso imparzialità

- Gli esponenti di Italia viva nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari di palazzo Madama segnalano che "un fatto gravissimo è accaduto oggi in Giunta: è stata presentata una legittima richiesta di istruttoria di natura sanitaria riguardo i migranti sulla Gregoretti che avrebbe anche potuto alleggerire la posizione di Salvini, ma il presidente Gasparri l'ha voluta mettere ai voti oggi stesso, pur sapendo che mancavano due senatori perché impegnati in missione, e dunque precludendo ogni possibilità di accoglierla. E' chiaro che esiste - continuano i parlamentari in una nota - una totale strumentalizzazione della vicenda e che il presidente della Giunta da arbitro è diventato giocatore, prendendo parte in modo del tutto irrituale alla votazione. E' ormai evidente che mentre noi, come sempre abbiamo detto, vogliamo davvero vedere le carte e solo sulla base di quelle decidere se l'ex ministro dell'Interno vada fatto processare, dall'altra parte - concludono i senatori di Iv - ci sia un chiaro intento di strumentalizzare la vicenda".(Com)