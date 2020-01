Iran: gruppo deputati chiede l’espulsione dell’ambasciatore del Regno Unito

- Un gruppo di deputati del parlamento iraniano (Majlis) ha chiesto al ministero degli Esteri di espellere l’ambasciatore del Regno Unito in Iran, Rob Macaire, per la sua partecipazione ad una veglia di cordoglio per le vittime del volo PS753 della Ukraine International Airlines abbattuto per errore da un missile iraniano, organizzata l’11 gennaio a Teheran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. "Un ambasciatore che interferisce negli affari interni del paese ospitante agisce in contrasto con i regolamenti diplomatici e deve essere espulso", ha dichiarato Naghavi Hossieni, membro della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera durante la seduta odierna. In una dichiarazione rilasciata ai media iraniani, il deputato Hassan Hosseini Shahroudi, ha sottolineato che il gesto dell’ambasciatore non “è stato casuale”, osservando la necessità di condurre indagini dettagliate per determinare il ruolo di Regno Unito, Stati Uniti e altri “nemici dell’Iran nelle manifestazioni non autorizzate”. "Molti parlamentari chiedono l'espulsione dell'ambasciatore del Regno Unito. E’ necessario adottare questa misura", ha aggiunto. Il deputato Mohammad Reza Pourebrahimi ha chiesto il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, di dare “una risposta” sulla questione, ritenendo necessario l’organizzazione di una riunione di emergenza della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e le politica estera il prima possibile. L'11 gennaio scorso la polizia iraniana ha arrestato l'ambasciatore britannico dopo aver partecipato a una veglia di cordoglio per le vittime del volo PS752, abbattuto per sbaglio da un missile iraniano nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Il rilascio di Macaire è avvenuto poco dopo a seguito dell’intervento diretto del ministero degli Esteri iraniano. Il segretario di Stato britannico Dominic Raab ha condannato la detenzione dell'ambasciatore come "senza fondamenti o spiegazione" e come una "palese violazione del diritto internazionale".(Res)