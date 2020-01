Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEConsiglioore 9:15, Sala A, riunione della Giunta per le elezioni.ore 9:30, Aula, seduta del Consiglio regionale.ore 9:30, via Bonelli 2, posa della pietra di inciampo dedicata a Tranquillo Sartore, a cura del Museo diffuso della Resistenza, in collaborazione con il Comitato regionale Resistenza e Costituzione, la Comunità ebraica di Torino, l'Associazione nazionale ex deportati (Aned) e il Goethe - Institut -Turin.ore 10:00 e 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte della Scuola elementare Dal Piaz di Torino.ore 10:00, corso Tassoni 15, posa della pietra di inciampo dedicata a Marisa Ancona, a cura del Museo diffuso della Resistenza, in collaborazione con il Comitato regionale Resistenza e Costituzione, la Comunità ebraica di Torino, l'Associazione nazionale ex deportati (Aned) e il Goethe - Institut -Turin.ore 10:15, via Pianezza 10, posa della pietra di inciampo dedicata a Francesco Staccione, a cura del Museo diffuso della Resistenza, in collaborazione con il Comitato regionale Resistenza e Costituzione, la Comunità ebraica di Torino, l'Associazione nazionale ex deportati (Aned) e il Goethe - Institut -Turin.ore 11:00, via Piazzi 3, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, presenzia alla posa delle pietre di inciampo dedicate alla famiglia Colombo, a cura del Museo diffuso della Resistenza, in collaborazione con il Comitato, la Comunità ebraica di Torino, l'Associazione nazionale ex deportati (Aned) e il Goethe - Institut -Turin.ore 13:00, Aula, conferenza stampa di apertura delle celebrazioni per i 50 anni della Regione. Intervengono i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale Stefano Allasia e Alberto Cirio.ore 15:00, Sala dei Morando, insediamento della Commissione permanente per la promozione della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi. (Rpi)