Atlantia: Cda nomina Carlo Bertazzo nuovo amministratore delegato società (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota di Atlantia prosegue segnalando che "a seguito della nomina quale amministratore delegato, Carlo Bertazzo si qualifica come amministratore esecutivo (non indipendente) e lascia il comitato Risorse umane e Remunerazione, mentre continuerà a far parte del comitato per le Nomine. Alla data odierna, Carlo Bertazzo possiede n. 12.329 azioni di Atlantia S.p.A. Il curriculum vitae di Carlo Bertazzo è disponibile sul sito internet della società www.atlantia.com. Nell’ambito della conseguente riorganizzazione di poteri e deleghe - conclude la nota - Giancarlo Guenzi mantiene la carica di direttore generale". (Com)