Bolivia: governo Anez annuncia azione penale contro Morales dopo dichiarazioni su creazione "milizie armate"

- Il governo ad interim della Bolivia ha annunciato un’azione penale contro l’ex presidente Evo Morales, in risposta alle sue recenti dichiarazioni, secondo cui nel caso di un suo ritorno in patria potrebbe servire la creazione di "milizie armate", sul modello di quelle presenti nel Venezuela di Nicolas Maduro. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Alvaro Coimbra, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Deber”. Le dichiarazioni di Morales, ha denunciato il ministro, incitano a delinquere, generare “sedizione e terrorismo di stato” nel paese. “Morales ancora una volta lancia un appello al disordine sociale. I boliviani vogliono la pace, un paese con sviluppo. Come governo abbiamo l’obbligo di garantire la stabilità e la pace di tutti i boliviani”, ha detto il ministro. (segue) (Brb)