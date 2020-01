Bolivia: governo Anez annuncia azione penale contro Morales dopo dichiarazioni su creazione "milizie armate" (2)

- L'ex presidente Morales ha detto che nel caso di un suo ritorno in patria potrebbe servire la creazione di "milizie armate", sul modello di quelle presenti nel Venezuela di Nicolas Maduro. "Se dovessi tornare in Bolivia, o dovesse tornare qualcuno, occorre organizzare, come in Venezuela, le milizie armate del popolo", ha detto Morales nel corso di una intervista rilasciata a radio "Kawsachun Coca". Morales ha fatto capire che un'organizzazione diversa avrebbe potuto dare risposte più efficaci alla crisi che ha provocato a novembre 2019 le sue dimissioni. "Perché a fronte di questo colpo stato, tra i movimenti sociali e il governo (da lui presieduto) abbiamo avuto molte riunioni, ma ci siamo fidati molto, un errore clamoroso, e non avevamo un piano 'B'", ha detto l'ex capo di stato. La "Milizia bolivariana" del Venezuela è composta da civili in riserva, ex militari e ufficiali ed è una delle cinque componenti delle forze armate locali. Alla "milizia" viene riconosciuto il ruolo di cinghia di trasmissione tra la popolazione e l'esercito, a presidio dell'ordinamento statale. (segue) (Brb)