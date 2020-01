Bolivia: governo Anez annuncia azione penale contro Morales dopo dichiarazioni su creazione "milizie armate" (3)

- L'idea di creare in Bolivia milizie armate sul modello del Venezuela è figlia della volontà di seminare "terrore" e "violenza" contro la "democrazia", ha detto per parte sua la presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez. "Le dichiarazioni di Morales dimostrano solo che la pace, la riconciliazione e la democrazia non sono mai stati un'opzione per lui. Dinanzi all'intenzione di seminare terrore e violenza troverà solo il popolo boliviano unito, e di fronte alle minacce la nostra più profonda vocazione democratica", ha scritto Anez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)