Aerospazio: Tofalo (M5s), capacità Difesa a servizio sistema Paese

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ha visitato questa mattina insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro il Centro interforze gestione e controllo Sicral - Sistema italiano per comunicazioni riservate ed allarmi - che ha sede a Vigna di Valle. "Un assetto strategico della Difesa in grado di esprimere grandi capacità al servizio del Paese. Una vera e propria nicchia di eccellenza che impiega personale altamente specializzato di ciascuna Forza armata", ha detto Tofalo esprimendo grande apprezzamento per il lavoro svolto. "Lo spazio - ha aggiunto il sottosegretario alla Difesa - è un settore in grande crescita, un'opportunità per il Paese da non perdere. In tale ottica il dicastero della Difesa ha fatto un primo grande sforzo negli ultimi mesi con la costituzione dell'Ufficio generale spazio, posto alle dipendenze dello Stato maggiore della Difesa. Ciò rappresenta il seme per quello che sarà il futuro Comando operazioni spaziali".(Rin)