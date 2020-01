Giustizia: Costa (FI) su prescrizione, maggioranza prende tempo, nodi verranno al pettine

- Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, afferma in una nota che "la maggioranza continua a prendere tempo sulla prescrizione e rinvia la votazione già programmata per domani, con la ridicola scusa che i deputati del Pd, impegnati in un seminario di partito, avrebbero difficoltà a rientrare in tempo a Roma. La fantasia non ha limiti, inventano ogni scusa per dribblare una votazione che li mette in forte imbarazzo e la presidente grillina della commissione li accontenta. Si rassegnino - conclude il parlamentare - presto i nodi verranno comunque al pettine".(Com)