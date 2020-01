Cassino: Buschini, solidarietà a Ciacciarelli per ignobile gesto scritte su manifesto

- A proposto della svastica disegnata sul manifesto del consigliere della regione Lazio della Lega a Cassino, il presidente del consiglio regionale, Mauro Buschini in una nota scrive che "da parte mia e di tutto il consiglio regionale del Lazio esprimo solidarietà e vicinanza al consigliere Pasquale Ciacciarelli per gli ignobili disegni apparsi, a Cassino, su un suo manifesto di auguri per le feste appena trascorse. Scritte incommentabili - conclude -, che fanno riferimento ai periodi più bui dello scorso secolo e che vanno condannate nella maniera più assoluta".(Com)