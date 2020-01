Rifiuti Roma: PD Campidoglio, Raggi ritiri delibera su Monte Carnevale e indichi nuovo sito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso 2 gennaio avevamo giudicato del tutto incomprensibile la scelta della Giunta Raggi di far ricadere nella Valle Galeria e più precisamente nel sito di Monte Carnevale la localizzazione di una discarica di stoccaggio dei rifiuti della nostra città. Anche i pareri tecnici successivi a quella scelta ci hanno dato ragione. È per questo motivo che domani in aula Giulio Cesare il gruppo capitolino del PD presenterà una mozione con la richiesta di revocare l'atto che indica nel Monte Carnevale la localizzazione della nuova discarica cittadina". Così in una nota il gruppo del Pd capitolino. (Com)