Sahel: vertice di Pau, Francia e paesi africani concordano istituzione nuovo “quadro strategico e operativo” (2)

- In particolare, i leader riuniti oggi hanno deciso di “concentrare immediatamente i loro sforzi militari, sotto il comando congiunto della forza Barkhane e della Forza congiunta del G5 Sahel, nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger)", dove si sono concentrati gli attacchi negli ultimi mesi, principalmente per mano dello Stato islamico del Grande Sahara (Eigs). Il futuro raggruppamento di forze speciali europee, denominato Takuba, sarà integrato in questo comando congiunto. In un momento in cui gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione un graduale disimpegno dal Sahel, inoltre, i paesi del G5 Sahel hanno espresso la loro gratitudine per il supporto “cruciale” fornito da Washington e anche in questo caso hanno “espresso il desiderio affinché prosegua”, prosegue la dichiarazione, aggiungendo infine che il prossimo vertice fra i paesi del G5 Sahel e la Francia si terrà nel giugno prossimo a Nouakchott, in Mauritania. (Res)