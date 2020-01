Usa: procuratore generale Barr, atto terroristico la sparatoria di dicembre 2019 a Pensacola

- La sparatoria del mese scorso in una base militare a Pensacola, in Florida, è stato un atto di terrorismo. Lo afferma il procuratore geneale degli Stati Uniti, Willam Barr, riferisce il quotidiano "Washington Post". L'attacco di dicembre è stato condotto da un membro della Aeronautica militare dell'Arabia Saudita arruolato in un programma di addestramento presso la stazione navale di Pensacola. Gli investigatori si sono concentrati su un post pubblicato su Twitter dall'omicida che esprimeva odio per la politica estera degli Stati Uniti nei confronti dei musulmani. Tre persone sono state uccise prima che l'uomo fosse a sua volta abbattuto a colpi d'arma da fuoco da un vicesceriffo. (segue) (Was)