Usa: procuratore generale Barr, atto terroristico la sparatoria di dicembre 2019 a Pensacola (2)

- Nei giorni scorsi, intanto, è stato deciso che circa 12 dei tirocinanti sauditi che fanno addestramento a fianco dell'Esercito americano negli Stati Uniti verranno rimandati nel loro Paese dopo l'esito dell'indagine. Il rapporto - riferisce il "New York Times" - pubblicato per la prima volta dalla "Cnn", non ha trovato prove del fatto che i tirocinanti sauditi abbiano aiutato l'uomo armato, egli stesso un tirocinante saudita, nella sparatoria del 6 dicembre scorso, ha detto un funzionario Usa. Ma sembra che alcuni avessero legami con movimenti estremisti mentre altri fossero in possesso di materiale pornografico proibito in Arabia Saudita. Il segretario alla Difesa Mark Esper nei giorni scorso aveva affermato ai microfoni di "Face the Nation" sulla Cbs che i militari stavano operando per affrontare i problemi sui mancati controlli. "Ho firmato direttive che riguardano un miglior screening di tutti i nostri studenti stranieri che in futuro chiederanno le credenziali, nonché sulle politiche sulle armi, ecc.", aveva dichiarato Esper. "Quindi stiamo facendo tutto il possibile", aveva aggiunto rifiutando però di commentare l'inchiesta. Sebbene utili nella costruzione di relazioni militari con i Paesi di tutto il mondo, i programmi di addestramento sono stati a lungo criticati per questioni relative agli aspetti di controllo e sicurezza che spesso circondano l'addestramento. (Was)