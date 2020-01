Israele: primo via libera alla commissione parlamentare per valutare richiesta immunità Netanyahu

- I membri della commissione sugli accordi del parlamento israeliano, la Knesset, hanno votato oggi per istituire un comitato per discutere la richiesta di immunità presentata dal premier uscente, Benjamin Netanyahu, in relazione alle accuse di corruzione e frode. I membri della commissione hanno votato con 16 preferenze a favore e cinque contrari. La commissione dedicata all’esame della richiesta di immunità avrà 30 membri “per garantire la rappresentanza di tutte le fazioni”, ha dichiarato il presidente della commissione sugli accordi della Knesset, Avi Nissenkorn, che ha definito la creazione dell’organismo “una necessità assoluta”. La formazione della commissione sarà votata entro questa settimana da tutti i 120 deputati della Knesset. (Res)