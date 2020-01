Yemen: Consiglio di sicurezza Onu estende per altri sei mesi la missione Unmha

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per altri sei mesi il mandato della Missione a sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nel porto di al Hodeida in Yemen (Un mission to support the Hodeidah agreement, Unmha). L’accordo era stato raggiunto nel dicembre 2018 a Stoccolma dal governo riconosciuto guidato dal presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e dai ribelli sciiti Houthi. Lo riferisce un comunicato stampa delle Nazioni Unite. Con la risoluzione 2505 (2020), la missione continuerà fino al prossimo 15 luglio la propria attività di supporto al Comitato per il coordinamento del ridispiegamento delle forze dei due schieramenti. Il Comitato è incaricato di supervisionare il ricollocamento delle forze, le operazioni di sminamento e l'accordo di cessate il fuoco nel territorio del governatorato di al Hodeida. L'Unmha controllerà il rispetto dell'accordo degli attori coinvolti e lavorerà con questi al mantenimento della sicurezza da parte delle forze locali nella città e nello scalo portuale di al Hodeida e nei porti di Salif e Ras Issa. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre chiesto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di riferire ogni mese in merito ai progressi nell'attuazione dell'accordo e di fornire una revisione dell'Unmha almeno un mese prima della scadenza del suo mandato.(Res)