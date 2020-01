Rai: Tiramani (Lega), bizzarra difesa Rossi (Fd'I) per operato Salini

- Per il deputato della Lega, Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai, è "bizzarro che un consigliere di amministrazione Rai in quota centrodestra difenda le nomine proposte dall'ad Salini. Sono abbastanza stupito dalle dichiarazioni di Giampaolo Rossi anche se, purtroppo, non è la prima volta che Rossi, pur essendo nominato dal centrodestra in riferimento a Fratelli d'Italia, nel cda Rai si schiera con il M5s", conclude Tiramani.(Com)