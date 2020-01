Campania: Borrelli (Verdi), bene procedure per 248 assunzioni

- "Nel pomeriggio del 13 gennaio sono state completate le procedure per le assunzioni di 248 nuovi operatori socio-sanitari in diverse strutture ospedaliere del territorio napoletano". Lo ha annunciato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. In una nota Borelli ha affermato: "Le nuove assunzioni sono state fatte secondo l'ordine di graduatoria del concorso Cardarelli. Quello di far scorrere le graduatorie dei concorsi regolarmente svolti è un ottimo sistema per risparmiare tempo e danaro per le nuove assunzioni, senza dover indire nuovi concorsi". (Ren)