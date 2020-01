Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 14 gennaio, nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Rasserena in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: persistono condizioni anticicloniche sul Nordovest. Tempo in prevalenza ben soleggiato sulle Alpi, salvo per qualche velatura di passaggio. In Liguria nubi marittime diffuse con anche la possibilità di sporadiche pioggerelle più probabili sulla riviera di Levante; nubi basse anche estese sulle pianure piemontesi. Clima abbastanza mite in montagna, residue gelate mattutine sulle pianure piemontesi. Massime diurne sui 5-7°C. Venti deboli, mar Ligure poco mosso (Rpi)