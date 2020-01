Colombia: altro leder sociale ucciso nella regione del Catatumbo

- Un leader sociale colombiano è stato assassinato in una zona rurale di Tibú, nel dipartimento Norte de Santander. César Tulio Sandoval Chia, riferisce il quotidiano “El Espectador”, è stato assassinato lo scorso 10 gennaio, dopo che uomini armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Sandoval era impegnato come coordinatore del comitato dei campesinos del villaggio di La Silla, membro di Marcha Patriotica e del coordinamento dei coltivatori di coca. L’assassinio è stato condannato dall’associazione campesina di Catatumbo, che attraverso un comunicato ha chiesto al presidente Ivan Duque più garanzie a fronte di un aumento degli omicidi di leader sociali nel paese. Nell’area sono presenti gruppi armati e bande criminali come Rastrojos, Aguilas Negras, Eln, Epl e dissidenti delle Farc. Secondo l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace ((Indepaz) nel 2020 sono già stati assassinati 13 leader sociali. (segue) (Mec)