Albano Laziale: al via lavori per sottopasso ferroviario a Pavona

- Il sindaco del comune di Albano Laziale Nicola Marini, ha firmato questa mattina l’ordinanza per la realizzazione del sottopasso alla linea ferroviaria Roma Velletri in via dei Piani di Monte Savello nella località di Pavona. I lavori avranno un costo di circa 5 milioni di euro e ad aggiudicarseli è stata la ditta Ati–Cr Costruzioni SpA e Songeo S.r.L. I lavori verranno effettuati tutte nel corso di notti dalla 22 alle 7 del mattino. (Rer)