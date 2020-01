Smog: Regione, a Milano, Cremona e Mantova rimane divieto spandimento reflui

- Nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano dove sono attive le misure temporanee di primo livello e delle province di Monza e Cremona in cui saranno attivate da domani, martedì 13 gennaio, rimane il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Lo precisa una Nota della Regione. (Com)