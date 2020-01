Lombardia: Bolognini, Regione non ha riodotto risorse del fondo per autosufficienza

- "Regione Lombardia non ha intenzione di abbandonare nessuno, men che meno chi soffre o chi si trova in condizioni di particolare bisogno; riconosce il ruolo dei caregiver familiari e non, ne valorizza il compito e sostiene le famiglie nel percorso di vita". Parte da questa considerazione l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, per ribadire ancora una volta la posizione della Regione in merito al Fondo per l'Autosufficienza. "Non abbiamo ridotto le risorse a disposizione – prosegue Bolognini - utilizzando tutto l'incremento del Fondo nazionale e integrandolo con nostre risorse. Regione non mette in discussione il diritto allo studio delle persone disabili e l'importanza dell'inclusione scolastica come elemento fondamentale di crescita dei minori. Infatti, nessuna modifica è stata introdotta rispetto a quanto stabilito per l'anno 2019". "L'unica variazione che abbiamo apportato – aggiunge l'assessore regionale - rispetto ai minori presi in carico è che, fermo restando i 400 euro garantiti per tutti, verranno erogati ulteriori 200 euro a chi assumerà persone o acquisterà servizi di tipo tutelare per i propri figli. È inoltre previsto un buono che può arrivare fino a 700 euro, in base alle ore di assistenza". (segue) (Com)