Lombardia: Bolognini, Regione non ha riodotto risorse del fondo per autosufficienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto ciò – specifica ancora Bolognini - in uno scenario generale in cui se è vero che le risorse nazionali sono aumentate, da 70 a 90 milioni per quanto riguarda Regione Lombardia, è altrettanto doveroso sottolineare come, recependo e allineandosi anche ad alla normativa statale, la platea dei beneficiari di queste misure si sia notevolmente ampliata, passando dai circa 2.400 del 2013 ai circa 9.200 del 2019 ed è destinata a crescere ancora, soprattutto alla luce del fatto che è stato introdotto il principio del livello essenziale delle prestazioni". L'assessore regionale prosegue poi ricordando come sia stato "previsto un periodo di transizione nel quale, grazie al supporto garantito dalle ATS, le famiglie verranno accompagnate nel loro percorso di accesso alla misura. Inoltre, è stata dichiarata ampia disponibilità anche a fronte di particolari situazioni che già lo scorso anno sono state prese in considerazione e che non trovano una adeguata risposta nella delibera in questione". "Riguardo l'importo totale del buono – conclude Bolognini - nella sostanza restano confermati i 600 euro erogati nel 2019, con la condizionalità dell'assunzione o della spesa per servizi, mentre, per quanto riguarda la scuola, tutto è confermato negli stessi termini del 2019". (Com)