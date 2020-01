Argentina: governo conferma a "Nova" nomina ambasciatore presso Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Luis Eugenio Bellando il nuovo rappresentante del governo argentino presso la Santa Sede. Lo hanno confermato fonti del ministero degli Esteri argentino ad "Agenzia Nova" dopo che il nome di Bellando, già rappresentante di Buenos Aires in Angola, era emerso domenica sui media locali. La scelta, scriveva "Clarin", sarebbe caduta su un diplomatico senza una militanza politica, così come richiesto da Jorge Bergoglio: il papa, scrive la testata, maneggia infatti con estrema cura le relazioni con la patria d'origine, soprattutto per evitare di rimanere coinvolto nelle dispute tra governo e opposizione di turno. Prima di essere destinato in Angola, a gennaio 2018, Bellando è stato incaricato d'affari a Cuba e - ancora prima - è stato console a Rio de Janeiro. La rappresentanza diplomatica argentina presso la Santa sede era stata rivestita fino al 10 dicembre dall'ambasciatore Rogelio Pfirter. (segue) (Abu)