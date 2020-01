Milano: Fedrighini entra in Consiglio comunale e lascia ruolo di co-portavoce dei Verdi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) A margine della seduta del Consiglio comunale, il neo-consigliere di Milano Progressista Enrico Fedrighini ha tenuto a precisare che la sua adesione al movimento dei Verdi non è in discussione, nonostante le dimissioni da co-portavoce cittadino. "Io rimango e rimarrò dei Verdi oggi più che mai, ma sono a sostegno dell'amministrazione milanese con i dovuti miglioramenti e mi dimetto in polemica con la Grandi (Elena, portavoce nazionale dei Verdi e assessore al Municipio 1, ndr)", ha spiegato Fedrighini ai giornalisti. "Spero che il mio appello - ha aggiunto - venga preso in considerazione dal sindaco, perché il discorso Bassini non va preso sotto gamba. Quelle dei carabinieri e della polizia sono immagini che si vedono in Turchia". Non è solo l'intervento delle forze dell'ordine durante l'abbattimento degli alberi a preoccupare il consigliere, ma anche la modalità con cui il progetto del nuovo dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano è stato deliberato, con un passaggio per la Conferenza Stato-Regioni e non dal Comune di Milano. "Bisogna evitare il ripetersi di questi casi, perché abbiamo davanti la sfida degli Scali ferroviari e quello del parco Bassini può essere un precedente. 'Modello Milano' invece significa partecipazione".(Rem)