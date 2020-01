Riforme: Dadone, su legge su taglio parlamentari piroette Salvini degne del miglior Bolle

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, rileva che "le piroette della Lega e di Salvini sulla nostra legge per il taglio dei parlamentari sono state degne del miglior Roberto Bolle. Ricapitoliamo per rinfrescare la memoria: prima votano sì alla legge per tre letture; poi cambiano idea sperando di andare subito alle urne dopo aver fatto cadere il governo con il Movimento cinque stelle; quindi ricambiano idea e Salvini dice: 'Subito la riduzione dei parlamentari e poi al voto'; successivamente votano sì in quarta lettura e, ultima giravolta, mettono le firme sul referendum che dovrebbe mandare il taglio in soffitta. Un caso di disturbo bipolare? No, tutt’altro. Siamo evidentemente - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - di fronte al peggior opportunismo politico che fa strame di qualsiasi residua apparenza di coerenza e credibilità. Immaginate come i media avrebbero trattato un comportamento del genere da parte del M5s. Per noi, il referendum è sempre stato strumento principe della democrazia. Ma qui non si tratta di dare voce ai cittadini, quanto piuttosto del cinico calcolo elettorale di qualche leader e del tentativo di alcune decine di parlamentari di difendere i loro privilegi". (segue) (Rin)