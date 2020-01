Riforme: Dadone, su legge su taglio parlamentari piroette Salvini degne del miglior Bolle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dadone prosegue sostenendo che "i cittadini hanno un’idea del tutto diversa e a questo punto la esprimeranno alle urne. Il M5S è dalla loro parte e farà una campagna forte, chiara in difesa del taglio agli sprechi. Coerente come sempre. Certo, noi avremmo utilizzato in modo molto diverso quei 300 milioni che Salvini, la Lega e qualche senatore ci faranno spendere per la consultazione referendaria. Con 300 milioni ci compri più o meno 30 treni regionali o puoi costruirci 50 scuole materne, giusto per fare due esempi. Noi - conclude la titolare della Pubblica amministrazione - quei soldi li avremmo utilizzati per scopi come questi e sempre più ne useremo per i bisogni veri dei cittadini. Loro, invece, preferiscono i giochetti di Palazzo e la difesa della casta". (Rin)