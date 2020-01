Brasile: domani inaugurazione nuova base di ricerca Marina militare in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata domani, 14 gennaio, alla presenza del vicepresidente brasiliano Antonio Hamilton Mourao, la nuova stazione di ricerca della marina militare brasiliana Comandante Ferraz, base per i ricercatori brasiliani in Antartide da oltre trent'anni. Lo riporta il portale "G1". Il complesso di 4.500 metri quadrati verrà consegnato quasi otto anni dopo l'incendio che distrusse la base precedente. Per la ricostruzione della Comandante Ferraz è stato stanziato un investimento di 99,6 milioni di dollari (circa 220 milioni di euro). La base sarà in grado di ospitare fino a 64 professionisti del Programma antartico brasiliano (Proantar). (segue) (Brb)