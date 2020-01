Rai: Fornaro (Leu), su nomine ci saremmo aspettati da Salini scatto d'orgoglio

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, dichiara in una nota che "vedere affiancati ai nomi dei nuovi direttori i partiti o le aree politiche di appartenenza non rende un bel servizio alla Rai e all'immagine del servizio pubblico. Ci saremmo aspettati uno scatto d'orgoglio e di maggiore indipendenza da parte dell'amministratore delegato (Fabrizio Salini, ndr), anche in ragione della sfida manageriale del nuovo piano industriale. Che almeno, come chiede giustamente il consigliere eletto dai dipendenti Laganà - conclude il parlamentare di Leu - il Cda della Rai possa votate singolarmente le nomine e non in un pacchetto chiuso e infiocchettato".(Com)