Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEIl camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere fa tappa al Gratosoglio. In occasione del mercato rionale di via Saponaro i cittadini possono incontrare i poliziotti della Divisione Anticrimine che con la presenza di un medico, uno psicologo dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, personale della Sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, i referenti dei Servizi Sociali del Comune di Milano e del Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, distribuiscono materiale informativo con i numeri utili, i riferimenti dei Centri di Ascolto e i recapiti delle Case Rifugio.Via Saponaro (ore 8.00 - 14.00)Presentazione dei risultati e delle prossime tappe del progetto "Hub di Quartiere per una Milano a Zero Sprechi", promosso da Comune di Milano, Assolombarda e Politecnico di Milano. Intervengono Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda; Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy; Adriana Pontecorvo, presidente del Gruppo Alimentazione di Assolombarda; Alessandro Perego, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano, 9 (ore 10.00)In attesa di HOMI, il salone degli stili di vita di Fiera Milano, HOMI Talk - colazione con stile.Corso Como, 10 (ore 10.30)Firma degli accordi di collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e la Questura di Milano e con l’Istituto Nazionale dei Tumori, per l'estensione della connessione alla rete metropolitana in fibra ottica. Intervengono la vicesindaca metropolitana Arianna Censi, il questore di Milano Sergio Bracco, il consigliere metropolitano delegato alla digitalizzazione Francesco Vassallo e il presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Marco Luigi Votta.Palazzo Isimbardi, Sala Giunta, via Vivaio, 1 (ore 11.30)Premiazione dei progetti vincitori del progetto “Sport e inclusione sociale” del Politecnico di Milano. Intervengono il rettore Ferruccio Resta, il presidente del comitato scientifico di Polisocial Award 2019 Gabriele Pasqui, l’assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri e l’ex pallavolista Andrea Zorzi.Spazio Off Campus San Siro, via G. Gigante di fronte al civico 5 (ore 16.00)Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca presentano la nuova serie della storica rivisita “Critica d'arte”, fondata nel 1935 da Carlo Ludovico Ragghianti e Ranuccio Bianchi Bandinelli, pubblicata ora in coedizione con la casa editrice Le Lettere. Il presidente e il direttore della Fondazione Ragghianti, Alberto Fontana e Paolo Bolpagni, ne illustrano i contenuti con il direttore della rivista Francesco Gurrieri.Banco BPM - Sala delle Colonne, via San Paolo, 12 (ore 18.00)MONZAIl sindaco di Monza Dario Allevi, il presidente di Acsm Agam Paolo Busnelli e il presidente di Brianzacque Enrico Boerci presentano alla stampa "MIA – la borraccia ecologica per le scuole di Monza".Comune di Monza - Sala Giunta al secondo piano, piazza Trento e Trieste (ore 11.30) (Rem)